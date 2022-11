Sardegna: Cammino 100 Torri e Lago di Baratz

Ci mettiamo in marcia lungo il Cammino 100 Torri , un tracciato che si snoda lungo il periplo della Sardegna. Un percorso totale di quasi 1.300 km, reso più abbordabile nella sua suddivisione in 8 vie, ognuna che si distingue per le proprie diverse caratteristiche e che ci permettono di partire da punti differenti. Ne parliamo con Nicola Melis ideatore di questo cammino.

Poi lasciamo i lunghi cammini, fatti di giorni e settimane, per fare invece una breve escursione lungo il Lago di Baratz. Unico lago naturale della Sardegna. Siamo in provincia di Sassari, nella parte nord-ovest dell'isola. Ne parliamo con la guida ambientale Mauro Pinelli .