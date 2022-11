Molise: dai sentieri della transumanza al Cammino dei Sanniti

Penultima regione italiana per estensione, il Molise, nei "pochi km" quadrati di superficie offre tantissime opportunità di escursione a piedi. Come i Cammini sui sentieri della transumanza proposti dalla guida ambientale escursionistica Antonio Meccanici che con il suo sito molisetrekking.com ci offre uno sguardo esteso su questa regione. Poi con Francesco Cimino, guida ambientale escursionistica e una delle anime dell' Associazione Attraverso il Molise , andiamo alla scoperta del Cammino dei Sanniti un lungo tracciato che ci farà camminare nella storia di questa regione. Al momento è un progetto in divenire che vedrà la luce nella prima parte del 2023, e di cui parliamo per dare un'anteprima di quello che sarà.



