Marche: dal Grande Anello dei Borghi Ascolani al Cammino dei Forti

Oggi raddoppiamo la nostra voglia di camminare perché andiamo alla scoperta di due cammini. Il Grande Anello dei Borghi Ascolani , che nel nome racchiude già una collocazione geografica. Siamo perlopiù nella provincia di Ascoli Piceno e sono 100 km a tema storico-naturalistico che possiamo percorrere a piedi o anche in bici e ne parliamo con Massimo Sciendoni uno degli ideatori di questo cammino e una delle anime dell'Associazione Le Marche Experience.

E poi con Guido Pacella dell'associazione Pranzo al sacco, ci incamminiamo lungo il Cammino dei Forti si parte da San Severino Marche (Macerata) e si cammina per 120km in un percorso ad anello che passa da Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole e Matelica per riportarci alla partenza appunto a San Severino Marche.