Marche: dal Cammino nelle terre mutate al Cammino della Porta D'Oriente

In questa puntata andiamo alla scoperta di due cammini. Il primo è il Cammino nelle terre mutate , un percorso solidale e di conoscenza che da Fabriano (AN) ci conduce in 250 km fino a L'Aquila. Ed è solidale perché attraversa l'Appennino e le zone trasformate dal terremoto.

E poi parleremo di un cammino breve, il Cammino della porta d'Oriente . Sono due giorni di viaggio a piedi tra mare e colline. Ed è un cammino spirituale che ripercorre le tracce dei pellegrini che in passato sbarcavano ad Ancona, per raggiungere il santuario mariano di Loreto, proseguendo poi verso Assisi e poi Roma.