Liguria: Cammino del Tigullio e Sentiero blu di Bergeggi

Andiamo alla scoperta del Cammino del Tigullio. Un viaggio di 65km da fare in 5 tappe camminando sempre vista mare, guardando appunto il Golfo del Tigullio una volta chiamato anche Golfo di Rapallo. Si parte da Chiavari si fa un giro ad anello che passa anche da Montallegro, Santa Margherita ligure e Portofino e di ritorna al punto di partenza a Chiavari.

Ne parliamo con Barbara Bernucci di Tigullio Trekking che si occupa di questo cammino.

E poi con Davide Virzì direttore dell'Area marina protetta isola di Bergeggi, ci spostiamo dall'altra parte della Liguria, a ponente, per nuotare lungo il Sentiero blu di Bergeggi. Una sorta di passeggiata marina di 2,7 km tutta protetta da delle boe che delimitano un percorso vietato ai mezzi a motore. Qui si può nuotare, fare apnea, escursioni subacquee o semplicemente pagaiare in serenità con la canoa.