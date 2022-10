Liguria: camminando lungo l'Alta via dei monti liguri

Con Claudio Simonetti delle rete di accoglienza dell' Alta via dei monti liguri , andiamo alla scoperta del lungo tracciato, circa 440km, che attraversa tutta la Liguria, da Ventimiglia a Ceparana (SP). Un bellissimo percorso di trekking da percorrere appunto a piedi, oppure in bici (E-Bike e Mtb).

Mentre Cecilia Mostardini presidente Associazione Guide turistiche Siena e provincia ci racconta la 19ª edizione della Giornata Nazionale del trekking urbano . Un evento che andrà in scena lunedì 31 ottobre e che coinvolgerà oltre 70 città italiane.