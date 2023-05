Lazio: alla scoperta della Via dei Lupi e del Giro di Ponza

Con Alessandro Piazzi, Presidente di FederTrek ci mettiamo in cammino lungo i 210 chilometri della Via dei Lupi . Un lungo trekking che ha tutte le caratteristiche di un cammino, con credenziali e accoglienza organizzata. Si parte da Tivoli, si attraversano Parchi e Riserve naturali e si sconfina in Umbria e Abruzzo fino ad arrivare a Civitella Alfedena (AQ). Dove ci sono: l'area faunistica e il Museo del Lupo.

Poi cambiamo punto di vista e usiamo la corsa per scoprire l'Isola di Ponza che dal 3 al 7 luglio 2023 ospiterà la 22° edizione del Giro di Ponza . Una gara a Tappe, quindi divisa su più giorni, che ci porta in qualche modo a scoprire l'isola da una prospettiva diversa. Ne parliamo con Ermes Luppi uno degli ideatori di questo evento.