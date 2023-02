Lazio: camminando nella storia tra Walking Tuscia, gli Etruschi e l'antico popolo dei Falisci

Ci incamminiamo nella storia degli Etruschi, andando alla scoperta del Cammino Walking Tuscia . Siamo perlopiù in provincia di Viterbo e qui si cammina tra sette itinerari con sviluppo circolare, quindi volendo si parte e si arriva nello stesso punto e inoltre sono cammini concatenati tra loro. (Al momento l'itinerario attivo è quello denominato rosso. Ma a breve potremo dar sfogo alla nostra voglia di camminare anche lungo gli altri sei itinerari).

E poi rimaniamo in zona per un breve trekking sulle tracce del popolo dei Falisci (hanno una storia legata in qualche modo agli Etruschi) e qui si cammina in versione Indiana Jones, perché il lascito dell'antico popolo dei Falisci è a tratti ben evidente.