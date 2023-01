Friuli Venezia Giulia - Dalla Foresta di Tarvisio al Monte Lussari

Con il nomade digitale Davide Zambon di Bagaglioleggero.it andiamo a piedi alla scoperta della zona del tarvisiano, zona di confine per antonomasia, che ci affascina per le sue contaminazioni, per i suoi scorci e per i suoi panorami. In particolare ci incamminiamo con curiosità nella Foresta di Tarvisio, una foresta millenaria che è anche la foresta demaniale più grande d'Italia. Da lì poi scopriremo la cartolina perfetta del Friuli Venezia Giulia, i laghi di Fusine.



Mentre, nell'ultima parte di Grand Tour, ritroviamo piacevolmente la blogger Azzurra Forti di Babytrekking.it che ci propone due facili e curiose escursioni da fare da queste parti con i bambini, grandi e piccoli.