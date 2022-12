Campania: dal Cammino di San Saba alle ciaspolate sul Monte Rajamagra

In questa puntata andiamo alla scoperta del Cammino di San Saba , 47 chilometri divisi in tre tappe, da Palinuro a Policastro. E ci facciamo accompagnare da Settimio Rienzo, vice presidente dell'Associazione Culturale Gazania che si occupa di questo tracciato.

Poi coi Umberto Russo di trekkingfacile.it calziamo un paio di ciaspole per camminare sulla neve del Monte Rajmagra e nei boschi del Matese.