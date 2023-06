Basilicata: in cammino lungo la Via Lucana e alla scoperta del Monte Papa e del Monte Alpi

Andrea Mattei, giornalista ed esperto di cammini, ci porta alla scoperta del Cammino Materano e in particolare della Via Lucana. Un itinerario che in 110 chilometri e sei tappe collega Tricarico a Matera.

Mentre con Andrea Zamblera di Murgia Trekking ci incamminiamo verso la vetta del Monte Alpi e del Monte Papa, ammirando anche lo specchio d'acqua del lago Laudemio, il bacino di origine glaciale più a sud d'Europa.