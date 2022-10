A passo libero: Abruzzo

Oggi andiamo alla scoperta del Cammino dei Briganti , un tracciato ad anello che si snoda nel confine ovest dell'Abruzzo per circa 100km tra montagne, natura selvaggia e boschi da cui sbucano piccoli borghi medievali. Ne parliamo con Luca Gianotti, ideatore di questo percorso.

Parliamo poi dell' Ultra Trail One Hundred Gran Sasso . La tappa italiana di questo recente nuovo circuito di ultra trail, con gare di 100 miglia, 100km, 30 km e 15km.

Poi ci spostiamo a Scanno, 30 chilometri a sud da Sulmona (AQ), per respirare un po' di romanticismo lungo il Sentiero del Cuore che all'apice del percorso ci regala un meraviglioso sguardo sul lago di Scanno, che visto da quella prospettiva si presenta come un grande cuore d'acqua. Il lago di Scanno, inoltre, ha una forte anima sportiva, che si manifesta soprattutto con una delle tappe italiane del circuito mondiale di cross triathlon, Xterra. Ne parliamo con Massimo Massacesi della cooperativa turistico operativa alto sagittario.