Globetrotter24. Puntata speciale: Radio24 e Toring club italiano sulle tracce dei cammini.

Con la Penisola del tesorio - Speciale Cammini andiamo in Calabria, sulle orme di San Francesco di Paola. Poi ci spostiamo in Abruzzo, nel parco della Majella per scoprire i segreti di Celestino, papa Celestino V, il monaco eremita. E poi, risaliamo su su fino in Piemonte per entrare in un museo che non ha ancora aperto le sue porte: il museo della Chimica.