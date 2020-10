VIAGGI DI RADIO 24 - Impresa Italia: viaggio nei distretti che resistono al Covid - di Anna Marino

La pandemia ha colpito tutti, ma gli effetti non sono uguali per tutti. E' ancora difficile quantificare l'impatto del Covid 19 sui 158 distretti industriali in Italia (tanti sono attivi secondo la XII edizione del Rapporto della Direzione Studi e Ricerche della Banca Intesa Sanpaolo). Di questi 59 sono tra Lombardia e le province limitrofe di Emilia, Veneto e Piemonte, le aree più colpite dall'ondata di contagi della scorsa primavera. Nel pieno della bufera gli effetti si sono distribuiti su tutti i settori e al contempo sono emerse reti solidali e capofiliera in grado di trainare la ripartenza. Dalle calzature del Brenta, alla gomma del Sebino, alla meccatronica del barese e alla pasta di Gragnano, come reagisce alla crisi l'economia delle regioni italiane? Questa settimana con gr24 vi portiamo in un viaggio attraverso imprese, associazioni, poli universitari per capire con quali prospettive possono coniugare la sicurezza sanitaria con il rilancio economico.



5 OTTOBRE 2020 - Anche se è ancora difficile quantificare l'impatto del Covid 19 sui distretti industriali italiani, vogliamo dare voce con questo viaggio a tappe in Italia a imprese, associazioni e formatori e università, per capire con quali prospettive e obiettivi possono coniugare la sicurezza sanitaria con il rilancio economico. Partiamo da Piemonte e Liguria.