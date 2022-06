Viaggi di Radio 24 - Un gigante debole. L'acciaio italiano, dalla prova della guerra alla sfida della ripresa

Quando si parla di acciaio il principale stabilimento italiano resta la ex Ilva di Taranto in Puglia, il maggior complesso industriale per la lavorazione dell'acciaio in Europa; ma in Italia acciaio fa rima anche con Genova Novi Ligure e Racconigi in Piemonte, Marghera in Veneto. E poi ci sono le storie di Terni e Piombino. E come la Azovstal da sempre una della più grandi acciaierie d'Europa e simbolo della resistenza ucraina a Mariupol, anche in Italia la resistenza visse pagine di storia nelle acciaierie milanesi, ormai un ricordo. Il viaggio di Radio 24 è tra passato, presente e futuro di una delle produzioni strategiche dell'economia.

