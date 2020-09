I VIAGGI DI RADIO 24 - Viaggio regioni al voto

Il meglio di

Pedemontana, Sanità, consumo del suolo, ma soprattutto autonomia regionale. Su questi temi si sfidano in Veneto nove candidati alla guida della Regione. La gestione dell'emergenza coronavirus è stata virtuosa e anche dopo il lockdown il sistema sanitario regionale ha retto bene, tuttavia c'è chi fa notare che in questi anni sono stati fatti molti tagli alla rete ospedaliera, ad esempio sono stati chiusi 7 ospedali, 5 dei quali sono stati poi riaperti. Un altro tema decisivo è quello dell'ambiente. Il Veneto, con un aumento di 785 ettari cementificati nel 2019, è la regione d'Italia che ha consumato più suolo nonostante la Legge regionale. Partiti spaccati anche sulla Pedemontana, 94 km tra Vicenza e Treviso: opera strategica per una parte, esempio perfetto di grande opera che arricchisce i concessionari e crea voragini nei conti per altri. Infine il tema madre di tutte le battaglie a Padova come a Rovigo, a Venezia come a Belluno: i 2 milioni e 300 mila veneti che il 22 ottobre 2017 votarono per l'autonomia al referendum stanno aspettando ancora. Mille giorni dopo l'autonomia resta un approdo vago.