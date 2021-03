Uno Scambio Formativo in Canada

Centosessantanovesima puntata della trasmissione "Generazione Mobile" di Radio 24, il primo "passaporto radiofonico valido per l'espatrio".



In questa puntata:



- Pierluigi Puglia, portavoce dell'Ambasciata di Gran Bretagna in Italia, ci spiega nei dettagli come funziona il "Global Talent Visa" UK, attraverso il quale determinate categorie professionali possono usufruire di una corsia preferenziale per lavorare Oltremanica dopo la Brexit - all'interno della rubrica Toolbox;



- Sofia Martino, studentessa 17enne attualmente in Canada per uno scambio formativo, ci racconta come funziona il sistema di istruzione in Quebec – il tutto condito da numerose informazioni utili su come studiare in Nordamerica;



- Eures Italia ci aggiorna sulle prossime opportunità e selezioni per lavorare in Europa;



- in Internet Point tornano le vostre lettere e le vostre richieste di aiuto e/o consigli per avviare una carriera di successo oltreconfine. Una cassetta postale sempre aperta, per offrire soluzioni pratiche alle vostre necessità di espatrio.



