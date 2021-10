Sport e Università negli States

Centonovantaduesima puntata della trasmissione "Generazione Mobile" di Radio 24, il primo "passaporto radiofonico valido per l'espatrio".



In questa puntata:

- Laura Vagliente si trasferisce per una settimana dalla rubrica Expats Social Club a Toolbox, per approfondire insieme una guida pratica sui passi da compiere per avviare la propria idea di impresa all'estero;



- Fabio Reato, ex-calciatore professionista in Italia e attualmente studente di Economia alla prestigiosa Columbia University di New York, ci racconta come trasferirsi negli States con una borsa di studio per atleti, e da lì avviare una carriera formativa nel mondo della finanza a stelle e strisce;



- Eures Italia ci aggiorna sulle prossime opportunità e selezioni per lavorare in Europa;



- nella rubrica "Expats Social Club" Eleonora Leucci, amministratrice del gruppo Facebook "Italiane e italiani a Bruxelles", ci spiega per filo e per segno come trasferirsi nella capitale UE e iniziare una nuova vita in Belgio.



