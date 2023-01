Medici a New York

Duecentoquarantaduesima puntata della trasmissione "Generazioni Mobili" di Radio 24, il primo "passaporto radiofonico valido per l'espatrio".



In questa puntata:

- Osvaldo Danzi, Recruiter per SCR, snocciola alcune offerte di rientro appetibili per professionisti intenzionati a tornare nella Penisola, nell'ottica di una "circolazione dei cervelli" - all'interno della rubrica Toolbox;



- Caterina Tiozzo, medico neonatologa 49enna al lavoro a New York, dopo una precedente esperienza professionale a Los Angeles, ci spiega come approdare Oltreoceano per lavorare e fare ricerca in ambito sanitario;



- Eures Italia ci aggiorna sulle prossime opportunità e selezioni per lavorare in Europa;



- nella rubrica "Expats Social Club" andiamo in Trentino, dove l'Ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma ha realizzato un progetto, "Mondo Trentino Village", per creare un network tra gli espatriati. Ci racconta tutto la direttrice Ileana Olivo.



CONNETTITI CON "GENERAZIONI MOBILI"

"Studiate/lavorate/siete imprenditori all'estero? Siete junior o senior? Avete una storia da raccontare e consigli preziosi da dare per cogliere opportunità oltreconfine, sfruttando le occasioni di mobilità internazionale? Scrivete a: generazionimobili@radio24.it



Oppure, avete domande da porre su come studiare/fare stage/lavorare/avviare start-up all'estero? Inviatele a: generazionimobili@radio24.it



Infine, avete un sito/blog all'estero, nel quale fornite consigli pratici su come trasferirsi nel vostro attuale Paese di residenza? O avete scritto un libro su questo tema?

Segnalateci tutto, sempre a: generazionimobili@radio24.it