Laurea in Economia e Lavoro in Australia

Centotredicesima puntata della trasmissione "Generazione Mobile" di Radio 24, il primo "passaporto radiofonico valido per l'espatrio".



In questa puntata:

- Federico Fabiani, fondatore di "Scambi Europei", ci elenca le ultimissime e concrete opportunità di studio, stage e lavoro in Europa e nell'UE;



- Filippo Miotto, 38enne Associate Director presso una delle maggiori società di revisione mondiali in Australia, ci spiega come avviare una carriera di successo - con vista sugli Antipodi;



- Alessio Romeo, fondatore di Face4Job ed esperto in Digital Innovation e processi di HR Transformation, ci porta a scoprire le offerte di impiego più "calde" del momento in Europa e nel mondo;



- in Internet Point prosegue l'appuntamento mensile con lo spazio "Imprenditori Globali". Mario Gastaldi, consulente internazionale, ci fornisce idee e soluzioni concrete per fare impresa all'estero. Questo mese in Portogallo.



CONNETTITI CON "GENERAZIONE MOBILE"

Studiate/lavorate/siete imprenditori all'estero? E siete "under 40"? Avete una storia da raccontare e consigli preziosi da dare per cogliere opportunità oltreconfine, sfruttando le occasioni di mobilità internazionale?

Scrivete a: generazionemobile@radio24.it



Oppure, avete domande da porre su come studiare/fare stage/lavorare/avviare start-up all'estero?

Inviatele a: generazionemobile@radio24.it



Infine, avete un sito/blog all'estero, nel quale fornite consigli pratici su come trasferirsi nel vostro attuale Paese di residenza? O avete scritto un libro su questo tema?

Segnalateci tutto, sempre a: generazionemobile@radio24.it