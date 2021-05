Insegnare e Fare Ricerca in Germania

Centosettantaquattresima puntata della trasmissione "Generazione Mobile" di Radio 24, il primo "passaporto radiofonico valido per l'espatrio".



In questa puntata:



- Federico Fabiani, fondatore di "Scambi Europei", ci elenca le ultimissime e concrete opportunità di studio, stage e lavoro in Europa e nell'UE;



- Luisa Conti, ricercatrice e docente italiana 39enne, al lavoro presso l'Università di Jena, in Germania, ci spiega -forte della sua esperienza lavorativa di tre lustri su suolo teutonico- come fare carriera nelle università tedesche;



- Alessio Romeo, fondatore di Face4Job ed esperto in Digital Innovation e processi di HR Transformation, ci porta a scoprire i trend lavorativi e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo;



- in Internet Point vi riproponiamo l'approfondimento che abbiamo realizzato sull'emigrazione al femminile, insieme a Katia Terreni, fondatrice e coordinatrice del sito "Donne che Emigrano all'Estero".



