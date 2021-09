Fare Ricerca in Olanda

Centottantottesima puntata della trasmissione "Generazione Mobile" di Radio 24, il primo "passaporto radiofonico valido per l'espatrio".



In questa puntata:

- come rendere l'Italia più attrattiva per i "cervelli di rientro"? Soprattutto, quali opportunità concrete si presentano per i nostri "expats" con anni di esperienza all'estero e un profilo internazionale? Ne parliamo con Patrizia Fontana, fondatrice e presidente di "Talents in Motion";



- Caterina Carpineti, ricercatrice 25enne al lavoro in Olanda dopo una laurea in Italia e ben due esperienze di tirocinio pregresse in Europa, vi spiega per filo e per segno come strutturare un percorso di carriera nell'ambito della ricerca a livello internazionale. Con un focus specifico sui Paesi Bassi;



- Eures Italia ci aggiorna sulle prossime opportunità e selezioni per lavorare in Europa;



- in Expats Social Club, la nostra community di esperti ci porta i nuovi numeri dell'emigrazione italiana verso la Gran Bretagna post-Brexit: Massimo Chieregato, ricercatore di Veneto Lavoro, ci dettaglia i flussi dal Nord-Est.



