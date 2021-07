Assegno unico al via

Da oggi, fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l'assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF), cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all'ANF.



Un'estate di carovita

Stangata sulle bollette dell'estate. Dal 1° luglio le bollette rincarano moltissimo ma meno del previsto. Il decreto salvabollette di ieri ha permesso di contenere l aumento di luce e gas al 9,9% per la tariffa dell'elettricità e del 15,3% per quella del metano nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo con contratti di tutela.



Un lascito della pandemia: il debito pubblico e privato

Facciamo una riflessione su una delle conseguenze della pandemia, ossia l'aumento vertiginoso del debito nel mondo.



Ospiti: Paola Mancini, esperta della Fondazione studi consulenti del Lavoro, Jacopo Giliberto, Il Sole 24 Ore, Fabrizio Pagani, Global Head of Economics and Capital Market Strategy di Muzinich&Co