Via al decreto per l'economia

Il Governo vara il suo terzo intervento sull'economia a seguito dell'epidemia di covid. Dopo i primi due provvedimenti, cura Italia e liquidità, volti a contrastare gli effetti del lockdown, con questo decreto si comincia a guardare al futuro. Nuovi fondi per gli ammortizzatori sociali ma anche tagli delle imposte, per le pmi, per il turismo e per l'adeguamento di negozi e delle attività produttive alle norme anti-Covid.

Inserita, dopo molte discussioni e divisioni in seno alla maggioranza, una mini-regolarizzazioni per gli immigrati, fondamentali soprattutto in agricoltura e per il lavoro di colf e badanti.

Ne parliamo con Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In apertura della trasmissione intervista ad Enrico Rossi, presidente della regione Toscana. Il punto sul calendario della riapertura delle attività e su quella che si annuncia una complicata stagione turistica soprattutto nelle località marine.