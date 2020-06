Una vacanza chiamata smart working

In apertura di terza parte torniamo ad analizzare lo stato di diffusione del Covid19 nel nostro paese con particolare attenzione ai dati della Lombardia, unica regione nella quale la diffusione del contagio continua a crescere. Lo facciamo con Nino Cartabellotta, presidente Gimbe (fondazione dell'associazione Gruppo Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze).



"Lo smart-working durante l'emergenza Covid19 per i dipendenti pubblici? Nella maggior parte dei casi è stata solo una lunga vacanza pressoché totale, retribuita al cento per cento", queste parole del giuslavorista Pietro Ichino stanno facendo molto discutere e hanno fatto arrabbiare molti dipendenti pubblici. Lo smart-working nella Pubblica Amministrazione è stato di sicuro necessario per le misure anti-contagio ma è stato anche un successo per la PA? Lo chiediamo allo stesso Pietro Ichino, giuslavorista e più volte parlamentare autore del libro L'intelligenza del lavoro. Quando sono i lavoratori a scegliersi l'imprenditore edito da Rizzoli ed a Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano.