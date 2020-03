Tra coronavirus e coronabond

Il punto sul trend dei contagi e sulle misure per il contenimento, come l'uso massiccio dei tamponi, con il professore Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all'Università di Pisa e responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche dell'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia.

La prima riunione del Consiglio europeo è stata a dir molto, interlocutoria. Subito un rinvio e un tempo di due settimane per formulare delle proposte. La Germania, il ruolo di mediatore, tra la proposta mediterranea e le posizioni nordiche. Ne parliamo con Enzo Amendola, ministro Affari europei.