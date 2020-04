Quelli tra scienza e realtà

La Fase 2 sembra essere ormai alle porte dopo che ieri il premier Giuseppe Conte ha annunciato che nel fine settimana comunicherà come concretamente ci si dovrà comportare a partire dal 4 maggio. Scopriremo, dunque, quali attività potranno ripartire e come e quali comportamenti dovremo tutti mantenere in una fase di convivenza forzata con il Covid19. Conte varerà la Fase 2 dopo aver incassato le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico che in queste settimane ha accompagnato il governo nella lunga traversata all'emergenza coronavirus. Scienza e politica sono andate a braccetto fino a qualche giorno fa dove da più parti si sono alzate critiche nei confronti dei medici che lavorano per il governo. Chi decide cosa è meglio fare e quando? La scienza o la politica? Lo chiediamo a Silvio Garattini, farmacologo e presidente Istituto ricerche farmacologiche "Mario Negri" di Milano e Mario Monti, ex premier e commissario europeo alla Concorrenza, oggi Senatore a vita.



In chiusura di puntata andiamo in Veneto per capire come le imprese si rimettono in marcia, di quali protocolli si sono dotati per ripartire in sicurezza in una regione che sembra aver affrontato meglio di altre l'emergenza Covid19 ed ora ha fretta di ricominciare a produrre. Lo facciamo con Enrico Carraro, presidente di Carraro e degli industriali del Veneto.