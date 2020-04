Non abbassare la guardia

"Attenzione ai facili ottimismi che possono vanificare i sacrifici fatti: non dobbiamo confondere i primi segnali positivi con un segnale di cessato allarme" così il ministro della Salute Roberto Speranza. Numeri quelli della protezione civile che fanno ben sperare ma che non ammettono al momento alcuno sgravio delle misure di contenimento.

Con Daniele Novara, pedagogista e direttore del CPP (centro psicopedagogico per l educazione e la gestione dei conflitti) parliamo della difficile gestione dei giovani in casa, tra lezioni online, noia e momenti di creatività.

Con Enrico Rossi, presidente Regione Toscana, parliamo delle misure adottate per il contenimento e dell'approccio regionale alla cura dei malati di covid.