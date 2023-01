Maggioranza a secco

In apertura torna l'appuntamento con Paolo Mieli e i suoi commenti ai principali fatti di giornata.



In previsione delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio nel Lazio e in Lombardia, intervistiamo i principali candidati presidente delle diverse coalizioni politiche. Oggi iniziamo da Alessio D'Amato, assessore sanità Regione Lazio e candidato presidente Regione Lazio per la coalizione di centrosinistra.



La questione carburanti sta mandando in tilt la maggioranza. Volano gli stracci tra Fratelli d'Italia e Forza Italia con la Lega in mezzo tra i due litiganti. Prime difficoltà del governo Meloni o strategia in vista delle elezioni regionali? Lo chiediamo a Alessandro Cattaneo, capogruppo alla Camera di Forza Italia.