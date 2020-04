La Fase 2 delle imprese

Nella terza parte di 24 Mattino ospitiamo Stefano Buffagni, vice ministro allo Sviluppo Economico con cui proviamo a disegnare come sarà la fase 2 delle nostre imprese, quali saranno i criteri necessari per arrivare alla riapertura e come sarà la produzione nel periodo in cui dovremo convivere con il Covid-19.



Poi è con noi Giovanni Toti, Governatore della Liguria con cui analizziamo i dati di diffusione dell'epidemia nella sua regione ma anche come sta cercando di pianificare la Fase 2 dei liguri.