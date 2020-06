L'America brucia

Il giorno dopo l'apertura della mobilità nazionale è all'insegna dell'ottimismo per un ritorno nel breve alla normalità. Molti si sono messi in viaggio, ma senza resse, solo qualche coda verso la Sicilia e verso la Francia. Con i dati sui contagi in continuo calo, la stagione turistica sembra poter veramente cominciare.

Ne parliamo con Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.

A dieci giorni dalla morte per soffocamento di George Floyd, l'afromericano morto in strada in seguito ad un fermo di polizia, negli Stati uniti si susseguono manifestazioni di protesta in tutti gli Stati. Coprifuoco notturno in molte grandi città dove Trump ha mobilitato anche l'esercito.

Ne parliamo con Guido Crosetto, presidente Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza, fondatore di FDI ed Ugo Tramballi, giornalista, consigliere senior Ispi.