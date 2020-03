Italia ferma per il covid-19

Le Regioni dopo il decreto del Governo mettono in campo i loro controlli ed adattano ai vari contesti le misure di contenimento del covid-19. Le strutture sanitarie al nord restano sotto pressione mentre i contagi continuano a crescere. I governatori del meridione preoccupati per la migrazione da nord di decine di migliaia di persone in fuga dalle zone rosse.

Ne parliamo con Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia e Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia.

A seguire per le conseguenze economiche del coronavirus intervista al viceministro allo sviluppo economico, Stefano Buffagni.