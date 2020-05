Le previsioni economiche non lasciano speranza per una rapida ripresa economica.

Ma c'è da aggiungere che tutto dipenderà dall'evoluzione su scala mondiale dell'epidemia.

Ne parliamo con Brunello Cucinelli, imprenditore del tessile di alta qualità.

Molte Regioni spingono per una riapertura più veloce. Fuga in avanti dettata dalle proteste dei commercianti così come dai differenti dati sui contagi al livello locale ma anche dal colore politico delle giunte regionali (quasi tutte di centro-destra).

Ne parliamo con Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Con le scuole chiuse, eccetto forse per i maturandi, il Governo sta pensando ad una soluzione per i bambini per l'infanzia, anche per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano.

Ne parliamo con Anna Ascani, vice ministro Istruzione e e vice presidente del PD.