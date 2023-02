Ecco l'autonomia

In apertura torna l'appuntamento con Paolo Mieli e i suoi commenti ai principali fatti di giornata.



Il disegno di legge sull'Autonomia differenziata, presentato dal ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, è arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri che lo ha approvato in via preliminare. Ne parliamo prima con Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, già ministro per gli affari regionali e le autonomie del governo Draghi e poi con Luca Zaia, presidente Regione Veneto.