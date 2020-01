Di Maio scuote la politica prima delle Regionali

Apertura dedicata alla presenza della criminalità organizzata in Italia con il generale Giuseppe Governale, direttore della DIA, Direzione investiga antimafia.

A seguire torniamo a parlare di politica a cominciare dalle dimissioni di Luigi Di Maio da capo del Movimento 5 stelle e delle ormai imminenti elezioni regionali in Calabria ed Emilia romagna.

Ne parliamo con Pippo Callipo, candidato civico sostenuto dal Pd alle elezioni regionali in Calabria e Lucia Borgonzoni, candidata del centro-destra alla presidenza dell'Emilia Romagna.