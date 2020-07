Avanti con le semplificazioni

Cento pagine per semplificare l'Italia, renderla meno bizantina e più rapida. Appalti più veloci, come pure l'iter per la realizzazione delle opere, più documenti digitali e più autocertificazioni. Non è la prima volta che un esecutivo ci prova, temiamo non sia neanche l'ultima.

Ne parliamo con Sabino Cassese, docente alla School of Government della Luiss, è stato ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi e giudice della Corte costituzionale.

I focolai di covid presenti in tutta Italia seppur contenuti nei numeri ci ricordano che la strada è ancora lunga. Il Veneto dopo l'ultimo cluster scoperto lancia l'allarme sui deboli strumenti per far rispettare la quarantena da parte delle autorità sanitarie.

Ne parliamo con Giorgio Palù, ex presidente della Società europea di virologia e professore emerito di Microbiologia dell'università di Padova, consulente della Regione Veneto per la lotta al covid.