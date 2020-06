Autostrade ancora caos

Un piano straordinario di messa in sicurezza delle gallerie in Liguria che va avanti da giorni, tra code e caos sulla rete, spiega e dà il senso delle affermazioni fatte ai nostri microfoni qualche giorno fa dall'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Proprio sulle manutenzioni Roberto Tomasi parlò infatti, di un «sistema [di] non gestione o una non corretta gestione del sistema infrastrutturale del paese. Ci vuole una pianificazione di medio e lungo termine».

Ne parliamo con Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.