Trattativa sui migranti

L'incontro di ieri tra la premier Meloni e la presidente della commissione Ursula von der Leyen ha avuto come argomento principale quello dell'immigrazione con l'Italia che continua a chiedere un patto per la ridistribuzione dei migranti in arrivo sulle coste italiane, ma la presidenza di turno svedese appena insediatasi ha negato la possibilità di arrivare a un accordo prima del 2024. Nel frattempo continuano le polemiche politiche sulla ridistribuzione nel nostro paese dopo che il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini ha accusato il governo di mandare i migranti in una regione governata dal centrosinistra per non mettere in difficoltà una governata dal centrodestra. Ne parliamo con Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.