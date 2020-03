Soro (Privacy): "App per il tracciamento, no iniziative locali ci vuole regia unica"

"Le dichiarazioni del presidente della Regione Veneto Zaia esprimono un sentimento di chi ha faticato ed è stressato da questa condizione ma non possiamo perdere di vista le coordinate generali. E' indispensabile che la valutazione del progetto per la parte tecnologica venga fatto con rigore e preveda e contempli una regia unitaria" commenta così Antonello Soro, presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a 24 Mattino le dichiarazioni di Luca Zaia in merito alla momentanea sospensione della privacy per il tracciamento dei movimenti delle persone "Sono preoccupato dal diffondersi di iniziative locali, regionali, comunali, tutti sono alla ricerca della app miracolosa. Serve invece una regia centralizzata, una capacità di reperire informazioni da un soggetto che abbia l'autorità pubblica e anche la responsabilità per essere affidabile e per potere conseguentemente attivare le altre iniziative a cascata. Finita l'emergenza tutte le deroghe devono finire e questo deve essere scritto chiaramente nella normativa che farà partire questo esperimento nuovo per il nostro sistema"