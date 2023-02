Il World Radio Day, organizzato da Radiospeaker.it, il portale di riferimento del settore radiofonico in Italia, si svolgerà lunedì 13 febbraio 2023 a Milano e in diretta streaming su tutti i canali social del portale. Dalle ore 10:00 e fino alle ore 18:00 si alterneranno ospiti, speaker, editori, fonici e professionisti del settore radiofonico in un flusso di formazione, intrattenimento e celebrazione della radio. Radio 24 sarà Partner dell'iniziativa e Giuseppe Cruciani uno dei protagonisti della giornata-evento.



Tra gli altri personaggi famosi della radiofonia: Linus, La Pina, Daniele Bossari, Gianluca Gazzoli di Radio Deejay; Marco Mazzoli di Radio 105; Fernando Proce di R101; DJ Ringo di Virgin Radio; Rosaria Renna di RMC; Roberto Sergio Radio Rai; Claudio Cecchetto; Federica Gentile di RTL 102.5 e Radio Zeta; Petra Loreggian di RDS; Luca Telese Giornale Radio; Paoletta di Radio Italia e tanti altri.



L'appuntamento è lunedì 13 febbraio dalle 10:00 alle 18:00 al Talent Garden Isola, in Piazza Città della Lombardia a Milano. L'ingresso sarà libero tutto il giorno, fino a esaurimento posti.



L'evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito ufficiale www.worldradioday.it e su tutti i canali social di Radio Speaker.



Per la diretta streaming:

FB @radiospeaker

YT @radiospeakertube