Visioni dal mondo, festival del documentario

Visioni Dal Mondo, il festival internazionale del documentario: la nona edizione è in programma dal 14 al 17 settembre a Milano. "Ascoltare con gli occhi" sarà il tema della rassegna che vedrà la proiezione di 38 anteprime nazionali e internazionali, oltre a eventi, panel e incontri business per registi e operatori del settore.

Ampio spazio verrà dato ai grandi argomenti di attualità come la guerra, le rivolte politiche e i diritti delle minoranze, oltre che a biografie di importanti nomi dello sport e della musica, alla cultura underground e alla tecnologia. Confermata Visioni VR, la sezione del festival interamente dedicata ai documentari in realtà virtuale.

Tanti anche i riconoscimenti che verranno assegnati. Le pellicole italiane potranno gareggiare per il Premio Miglior Lungometraggio e quello New Talent Opera Prima. Le produzioni straniere invece prenderanno parte al Concorso Internazionale. Oltre a quelli in gara, verranno proiettati fuori concorso anche alcuni dei documentari più prestigiosi e significativi realizzati in questa stagione, come The Stones & Brian Jones, film sulla storia del fondatore dei Rolling Stones, che inaugurerà il festival, o My Mafia Family, produzione dove il regista Giorgio Carella racconta la sua esperienza personale nelle dinamiche di una famiglia malavitosa.

Fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, Visioni Dal Mondo si dividerà tra tre luoghi simbolo della cultura del capoluogo lombardo: il Teatro Litta, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci e la Cineteca Milano Arlecchino. La manifestazione potrà anche essere seguita online, sul sito ufficiale del festival, attraverso le apposite "sale web" ideate dalla piattaforma streaming italiana MYmovies.

Ad aprire la manifestazione sarà Visioni Incontra, la parte dedicata ai professionisti del settore, che premierà i progetti documentari ancora in fase di realizzazione o di sviluppo finale.



Le interviste di Matia Venini



"La missione di questa nona edizione del festival è quella di offrire uno sguardo per il cinema del futuro", spiega Francesco Bizzarri, presidente e fondatore di Visioni Dal Mondo.



"Noi siamo abituati a guardare ma non sempre capiamo quello che vediamo". Così Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni Dal Mondo, spiega la scelta del tema della rassegna, "Ascoltare con gli occhi".

"Questa rassegna è molto importante - sottolinea Cinzia Masotina, responsabile di Visioni Incontra - perché a livello nazionale si presuppone che il prodotto audiovisivo sia un prodotto di intrattenimento".



Radio 24 è media partner di Visioni dal mondo