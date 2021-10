Radio24 - Lunedì 4 ottobre - Speciali elezioni amministrative 2021

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si svolgeranno le elezioni amministrative 2021. Oltre mille comuni al voto, tra cui 6 capoluoghi di regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste). In Calabria si voterà anche per eleggere il presidente della Regione, a seguito della prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli. Radio24 vi racconta l'esito del voto, con la sua redazione e gli inviati pronti nelle sedi della politica. L'appuntamento è dunque su Radio24, per una lunga diretta a partire dalle 15, nei GR e negli Speciali condotti in studio da Alessio Maurizi e Sebastiano Barisoni.