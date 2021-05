Il ritorno dello Stato al Festival dell'Economia 2021 - di Andrea Ferro

L'emergenza pandemica ha riportato al centro la funzione e le prerogative dello Stato quale erogatore di servizi essenziali per la collettività, a partire dalla sanità. Ma quale ruolo deve avere rispetto al mondo delle imprese, rispetto agli equilibri con le autonomie locali? Come superare le sue inefficienze anche attraverso un impiego efficace delle risorse del Pnrr? Come va quindi ricalibrata la presenza dello Stato e, al tempo stesso, come andrà progettata la sua progressiva ritirata?

Sono gli interrogativi sui quali ruoteranno analisi, confronti, dibattiti e proposte che animeranno la sedicesima edizione del Festival dell'Economia in programma a Trento dal 3 al 6 giugno. Il titolo è: "Il ritorno dello Stato: imprese, comunità, istituzioni". Prevista la partecipazione di cinque premi Nobel, (Michael Kremer, Paul Milgrom, Joseph E. Stiglitz, Michael Spence e Jean Tirole), del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e di sette ministri del governo Draghi. E poi esperti, economisti, medici, sociologi, metà dei quali provenienti o in collegamento dall'estero.

Dopo l'edizione 2020 svoltasi forzatamente on line, sarà un Festival il più possibile in presenza per garantire la partecipazione del pubblico, da sempre considerato il valore aggiunto della manifestazione.



Tito Boeri: "Durante la pandemia abbiamo sviluppato una maggiore consapevolezza della necessità che ci siano delle autorità di fronte all'irrompere delle esternalità, al tempo stesso abbiamo amministrazioni pubbliche che non funzionano in maniera adeguata".



04/05/2021 Tito Boeri



Maurizio Fugatti: "Parlare di ritorno dello Stato in una terra che è il cuore dell'autonomia è quantomai necessario, sarà un Festival il più possibile in presenza".



04/05/2021 Maurizio Fugatti



Giuseppe Laterza: "Questo è un passaggio storico in cui bisogna essere lungimiranti, guardare il mondo con lenti nuove e il Festival, come sempre, ci aiuta a farlo tra analisi e proposte".



04/05/2021 Giuseppe Laterza



Innocenzo Cipolletta: "In questi mesi abbiamo vissuto il ritorno dello Stato come ritorno alla sua funzione di base, cioè l'erogazione dei servizi collettivi per le persone, uno Stato che funziona ci rende più liberi e più uguali".



04/05/2021 Innocenzo Cipolletta



Flavio Deflorian, neo rettore dell'Università di Trento: "L'Università non può che portare le sue competenze e confrontarsi con l'ambito internazionale che il Festival ogni anno raduna a Trento".