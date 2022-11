Economia circolare: speciale di Radio 24

Radio 24 dedica una settimana speciale dal 7 al 13 novembre all'economia circolare in occasione di Ecomondo, la fiera dell'economia circolare e del riciclo che si svolge a Rimini dall'8 all'11 novembre 2022. Dati, analisi e novità sulla sostenibilità ambientale negli approfondimenti in diversi programmi: da Focus economia a Due di denari, da Essere e avere a Smart city, con un'anteprima in Si può fare di domenica 6 novembre.