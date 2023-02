Destinazione Ucraina

Da sabato 18 febbraio Il Sole 24 Ore , sino a venerdì 24, dedicherà alla guerra russo-ucraina approfondimenti quotidiani monotematici con interviste, analisi e commenti per focalizzare qual è la situazione interna dell'Ucraina sotto il profilo economico, quali sono le ripercussioni del conflitto a livello europeo e i progetti di ricostruzione in pista. Non mancherà un quadro di quanto sta accadendo in Russia - con l'analisi dell'impatto delle sanzioni sull'economia, i cambiamenti che hanno comportato anche a livello finanziario nel paese, gli effetti sul comparto energetico - e le conseguenze più ampie a livello geopolitico.



Su Lab, l'area visual del IlSole24Ore.com, una serie di mappe, longform e grafici racconteranno cosa è cambiato in un anno di guerra. Innanzitutto sul campo, con il posizionamento delle truppe. Poi nelle scelte dei paesi. L'ultimo anno, infatti, ha capovolto l'Europa: la Germania che non investiva in difesa è finita per annunciare un fondo da 100 miliardi di euro e a essere in prima linea nell'invio di tank. Il racconto si estenderà anche al fronte energetico, con il passaggio dal gas russo via gasdotto al GNL americano, e a quello economico, da una economia con prezzo del denaro bassissimo ad aumenti dei tassi da record.



Venerdì 24 febbraio, a partire dalle 12:30, è infine in programma una diretta video sul sito e sui social del Sole 24 Ore che riassumerà i 12 mesi di guerra e racconterà la situazione attuale nelle zone del conflitto attraverso collegamenti video con l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni e quello di Radio 24, Gigi Donelli. Ospiti in studio Riccardo Barlaam, caporedattore del Sole 24 Ore, Antonella Scott, per anni corrispondente del Sole 24 Ore da Mosca, Eleonora Tafuro, ricercatrice dell'Ispi, esperta in Russia, Caucaso e Asia centrale e Antonello Tancredi, professore di Diritto internazionale all'Università Bicocca di Milano.