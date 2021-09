Al voto per le amministrative

Le elezioni amministrative italiane del 2021 si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio il 17 e il 18 ottobre. Si vota in 20 comuni capoluogo, 6 di regione e 14 di provincia. Si vota anche in Calabria per l'elezione del presidente della Regione.

24 Mattino offre agli elettori la possibilità di ascoltare alcuni dei principali candidati a sindaco e i loro programmi. In una pagina in continuo aggiornamento.



Roma

La partita romana è forse quella più difficile da pronosticare. Saranno 22 i candidati in campo, ma quelli che paiono avere davvero qualche possibilità di arrivare al ballottaggio sono la sindaca uscente Virginia Raggi (Movimento 5 Stelle), Roberto Gualtieri (centrosinistra), Carlo Calenda (Azione-Italia Viva) e Roberto Michetti (centrodestra)



22/09/2021 Intervista a Virginia Raggi candidata del Movimento 5 Stelle



Milano

In corsa per la poltrona di sindaco 13 candidati per 28 liste. Però la sfida principale è tra il sindaco uscente Beppe Sala (centrosinistra) e il medico Luca Bernardo (centrodestra)



Napoli

In totale saranno sette i candidati sindaco in campo. A Palazzo San Giacomo la battaglia sarà tra Gaetano Manfredi (centrosinistra) e Catello Maresca (centrodestra). Anche se non si esclude un exploit di Antonio Bassolino



Bologna

Sono otto i candidati ufficiali alle elezioni amministrative a Bologna. La partita si gioca tra Matteo Lepore (centrosinistra) e Fabio Battistini (centrodestra)



Torino

Sono tredici i candidati ufficiali alle elezioni amministrative a succedere a Chiara Appendino. Il Partito Democratico ha scelto Stefano Lo Russo come proprio candidato mentre il centrodestra punta sull'imprenditore Paolo Damilano