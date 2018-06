Olga Iarussi e la nuova immagine di Triumph | Radio24

Oggi parliamo di Triumph, azienda nata nel 1886 a Heubach in Germania, e diventata un'azienda internazionale nel settore lingerie, con oltre 30.000 dipendenti nel mondo. Olga Iarussi è amministratore delegato per il sud Europa.

Sin dal 1933 un percorso di internazionalizzazione ha portato l'azienda dall'Europa in Asia, in Sud America, negli Stati Uniti e in Messico. In Europa è leader delle vendite in Germania e Francia. In Italia è arrivata nel 1955, con la nascita di Triumph international Rome, la filiale italiana. Oggi la sede è a Milano.

di Alessandra Scaglioni