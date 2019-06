Le imprese del Mezzogiorno e la sfida per crescere | Radio24

Tre storie di imprese del Sud, capaci di valicare le difficoltà di appartenere a territori, per molti versi svantaggiati, per crescere a ritmi sostenuti nei più svariati settori. Questa settimana fa tappa a Napoli il viaggio in Italia per raccontare alcune testimonianze virtuose di idee, lavoro, voglia di emergere. Questa serie è realizzata nell'ambito dell'iniziativa "Imprese vincenti" di Intesa Sanpaolo.



La prima storia è una storia di eccellenze dell'oreficeria e di incontri prestigiosi che determinano la svolta dell'azienda. E' la storia dell'azienda "Gerardo Sacco" con sede a Crotone, in Calabria, che si incrocia con quella del grande regista Franco Zeffirelli. Ce la racconta Viviana Grasso, oggi amministratrice unica.



Dalla Calabria alla Puglia, un'altra testimonianza di inventiva e lavoro. E' la trama di vita e di lavoro della famiglia Frisoli e del "Gruppo Manta", che in un piccolo centro del sub-appennino, a Orsara di Puglia, produce componenti per l'industria aeronautica. A ripercorrerla è Michele Frisoli, attuale amministratore dell'impresa.

Da Altamura, in provincia di Bari arriva la terza storia che affonda le radici in una delle più antiche tradizioni produttive del territorio: il pane. E' la storia di "Oropan"; ce la racconta Lucia Forte, amministratrice delegata.