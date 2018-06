Hausbrandt, dal caffè al vino: sapori e valori fondati sul territorio | Radio24

La storia di vita e di impresa della famiglia Zanetti inizia nel Settecento a Trieste e si fonda sullo sfruttamento delle risorse di un territorio generoso: dal caffè al vino e alla birra. A raccontarcela è Fabrizio Zanetti, giovane manager oggi alla guida del Gruppo Hausbrandt, un gruppo che nel 2017 ha fatturato 98 milioni di euro con oltre 500 dipendenti.



L'export rappresenta il 70 per cento della produzione e sono un migliaio i prodotti offerti per andare incontro ai gusti e alle esigenze in continua evoluzione. Nel corso degli ultimi decenni l'azienda è andata alla conquista di nuovi mercati in ogni angolo del mondo senza perdere di vista quelli "maturi" e più vicini.

di Andrea Ferro