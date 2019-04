"Agugiaro & Figna", farine di qualità in tutto il mondo | Radio24

E' una storia che affonda le radici addirittura nel 1400 e che nel corso dei secoli si sviluppa prima in Veneto e poi in Emilia. Protagonista è la famiglia Agugiaro, un'antica dinastia di mugnai che ad un certo punto incrocia esperienze e progetti con la famiglia Figna costituendo un unico gruppo, diventato leader a livello mondiale nella produzione di farine e semilavorati di qualità.

A raccontarla è Riccardo Agugiaro, amministratore delegato del gruppo. Una trama di tradizioni e innovazioni, di antichi principi legati alla terra e di ricerca e di sviluppo con l'attenzione rivolta ai mercati in ogni angolo del pianeta.